Движение по улице Академика Павлова будет затруднено еще день

Движение транспорта по ул. Академика Павлова - на участке от ул. Бучмы до ул. Тепличной – будет ограничено до 24:00 31 мая.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: