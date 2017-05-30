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30.05.2017  17:14   

Движение по улице Академика Павлова будет затруднено еще день

Движение транспорта по ул. Академика Павлова - на участке от ул. Бучмы до ул. Тепличной – будет ограничено до 24:00 31 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Академика Павлова.  
 
Пропуск транспорта организован по свободной от проведения работ полосе движения и по второстепенной дороге вдоль дома №162.
 
Ранее планировалось, что работы будут завершены 30 мая.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, движение, ограничение, харьков
 
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