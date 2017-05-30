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30.05.2017  18:43   

Движение через мост по переулку Фейербаха будет запрещено еще месяц

Запрет на движение транспорта по пер. Фейербаха - на участке от ул. Чигирина до ул. Шевченко – продлен до 18:00 30 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту моста по пер. Фейербаха.
 
Ранее планировалось, что движение откроется 1 июня.
 
Объезд транспорта, в том числе автобуса №279э, организован по прилегающим к участку улицам - ул. Чигирина, пр. Московскому и Харьковской набережной.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, мост, харьков
 
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