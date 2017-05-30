30.05.2017 18:43

Движение через мост по переулку Фейербаха будет запрещено еще месяц

Запрет на движение транспорта по пер. Фейербаха - на участке от ул. Чигирина до ул. Шевченко – продлен до 18:00 30 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту моста по пер. Фейербаха.

Ранее планировалось, что движение откроется 1 июня.

Объезд транспорта, в том числе автобуса №279э, организован по прилегающим к участку улицам - ул. Чигирина, пр. Московскому и Харьковской набережной.