30.05.2017 17:46

Дорожники области рассказали о выполненных работах за неделю

О состоянии и ремонте дорог в регионе 30 мая во время пресс-конференции рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.



ukranews.com

Руководитель Службы отметил, что, по поручению главы ХОГА Юлии Светличной, дорожники еженедельно будут информировать общественность о проведенных в области работах и о ближайших планах.

Так, по информации Евгения Зражевца, внимание облавтодора и САД на прошлой неделе было сосредоточено на реконструкции Балаклейского моста, который находится в аварийном состоянии. В ближайшие дни будет проведена соответствующая экспертиза, после чего здесь организуют пешеходное сообщение и реверсивное движение для легкового автотранспорта.

Также, по словам начальника САД, начат капитальный ремонт путепровода возле села Губаревка Богодуховского района. В частности, проводится демонтаж старых частей береговых опор и пролетных строений, устройство подъездных путей к строительной площадке, завоз строительных материалов.

«С 23 по 30 мая выполнялись работы по ликвидации ямочности горячим асфальтобетоном на автомобильных дорогах Киев - Харьков - Довжанский (полтавское и донецкое направление), Харьков – Красноград – Перещепино, Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Харьков - Ахтырка, Чугуев – Меловое, Мерефа – Лозовая – Павлоград, Харьков –Змиев – Балаклея – Гороховатка, Харьков – Волчанск, Зачепиловка – Кегичевка – Староверовка, Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески», Валки – Пархомовка, Задонецкое – Коропово, Харьков – Липцы и так далее. За этот период также ликвидировано 14974 квадратных метров ям. Использовано 1800 тонн асфальтобетонной смеси», - предоставил информацию Евгений Зражевец.

Он также сообщил, что работы по текущему ремонту были проведены на трассе Киев – Харьков – Довжанский от Чугуева до поворота на Купянск (уже выполнены работы по устройству покрытия протяженностью 8,2 км (100%). На этой же трассе в городе Изюм отремонтировано 10,4 км дорожного покрытия (100%). На трассе Чугуев – Меловое (на участке от поворота на г. Купянск в сторону села Малиновка обустроены 300 погонных метров нового покрытия). На участке от села Первомайское в сторону Купянска обустроили 3,9 км верхнего слоя покрытия.

На этой неделе дорожники наметили продолжение работ по ликвидации ямочности на направлениям: Киев – Харьков – Довжанский (донецкое направление), Харьков – Ахтырка, Чугуев – Меловое, Мерефа – Лозовая – Павлоград, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка» - и на дорогах, ведущих к местам отдыха на водоемах Харьковщины. Кроме того, будет проводиться текущий ремонт трассы Чугуев – Меловое (46 - 49 км и 56 - 62 км дороги).