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30.05.2017  18:21   

Часть Московского проспекта перекроют

Движение транспорта по разделительной полосе в районе перекрестка пр. Московского и пр. Петра Григоренко будет запрещено с 9:00 до 21:00 31 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
 
Объезд закрытого участка организован через прилегающие перекрестки:
- пр. Московский - ул. Энергетическая;
- пр. Московский - ул. Василия Мельникова.
 
На период проведения работ движение автобусов, проезжающих через перекресток пр. Московский - пр. Петра Григоренко, будет организовано следующим образом:
 
№18э: изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко;
 
№102э (при движении в сторону Основы):  пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий – бул. Юрьева - пр. Петра Григоренко и далее по маршруту.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  московский, проспект, движение, харьков
 
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