30.05.2017 19:28

На Москалевской ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Николая Бажана, будет ограничено с 9:00 до 17:00 31 мая, 1 и 2 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей.

На этот период движение транспорта организовано по свободной от проведения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 31 мая, 1 и 2 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Бажана. В связи с этим движение трамваев будет организовано следующим образом:

часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

трамвай №7: не ходит.