31.05.2017 11:19

На ХТЗ ограничат движение по проспекту

На участке проспекта Архитектора Алешина ограничено движение транспорта.



// city.kharkov.ua

С 31 мая по 9 июня будет ограничено движение транспорта в районе дома №21/138 по проспекту Архитектора Алешина.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе.



Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе движения.