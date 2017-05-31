На ХТЗ ограничат движение по проспекту

На участке проспекта Архитектора Алешина ограничено движение транспорта.
С 31 мая по 9 июня будет ограничено движение транспорта в районе дома №21/138 по проспекту Архитектора Алешина.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе.
Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе движения.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
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