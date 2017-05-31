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31.05.2017  11:19   

На ХТЗ ограничат движение по проспекту

На участке проспекта Архитектора Алешина ограничено движение транспорта.


// city.kharkov.ua

С 31 мая по 9 июня будет ограничено движение транспорта в районе дома №21/138 по проспекту Архитектора Алешина.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на  магистральном трубопроводе.

Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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