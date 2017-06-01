01.06.2017 17:28

По Московскому проспекту временно запрещается движение транспорта

2 июня будет проводиться реконструкция Московского проспекта на участке от проспекта Льва Ландау до проспекта Петра Григоренко.



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Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, 2 июня с 9.00 до 21.00 запрещается движение транспортных средств по ул. Московском на участке от пр. Льва Ландау к просп. Петра Григоренко при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий, и организуется при этом двустороннее движение транспортных средств по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка пр. Московского.



Также с 9.00 до 21.00 запрещается движение троллейбусов по пр. Московскому на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону к пр. Петра Григоренко, и организуется движение троллейбусного маршрута № 13 следующим образом:



– ЖК «Станция метро «Защитников Украины» – ул. Броненосца Потемкин – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий – ЖК «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ул. Броненосца Потемкин – ЖК «Станция метро «Защитников Украины».