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01.06.2017  18:52   

В городе продолжают реконструировать трамвайные пути и переезды

В 2017 году реконструкцию трамвайных путей и переездов планируется выполнить на улицах Клочковской, Большой Панасовской, Гольдберговской, на пр. Московском и пр. Тракторостроителей.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 1 июня, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
По его словам, сейчас работы проводятся на ул. Клочковской  - на перекрестках со спуском Клочковским и проспектом Победы, а также на ул. Гольдберговской, пр. Тракторостроителей, продолжается ремонт на ул. Москалевской.
 
Как сообщил Евгений Водовозов, в  2016 году было капитально отремонтировано 9,2 км трамвайных путей (улицы Веринская, Моисеевская, Москалевская, Полтавский Шлях, Евгения Котляра, пр. Московский, пр. Тракторостроителей, проезд Рогатинский) и реконструировано 3,5 км путей и переездов (пл. Павловская, улицы Университетская, Академика Павлова, Героев Труда). Кроме того, в городе реконструировали 2 км контактной сети на пр. Московском и пл. Павловской, где установили 258 новых опор. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, трамвай, харьков
 
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