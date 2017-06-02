Месячный пассажиропоток аэропорта Харьков превысил рекорд времен Евро 2012

В мае 2017 года месячный пассажиропоток аэропорта Харьков побил рекордный показатель времен Евро 2012 и составил 84,3 тыс. человек, что на 57,9% больше по сравнению с маем 2016 года.
Об этом сообщили avianews.com в аэропорту.
Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в июне 2012 года, когда аэропорт принимал футбольные команды и гостей чемпионата Евро 2012, обслужив за месяц 80,1 тыс. человек.
В мае 2017 года международный пассажиропоток в аэропорту Харьков увеличился на 76,4% по сравнению с маем прошлого года до 69,5 тыс. человек, внутренний вырос на 5,7% до 14,8 тыс. человек. Наиболее популярными направлениями из Харькова в последнем месяце весны стали Анталья, Стамбул и Киев.
Всего по итогам работы в период с января по мая 2017 года аэропорт Харьков обслужил 281,1 тыс. пассажиров, улучшив этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 55,5%.
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