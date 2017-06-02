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02.06.2017  11:16   

В субботу ограничат движение по площади Свободы

Движение будет ограничено 3 июня с 11.00 до 14.00.


// Facebook

На площади пройдет информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт».

Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, в субботу, 3 июня, с 11.00 до 14.00 ограничивается движение транспортных средств по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Движение транспорта будет организовано по правой стороне площади Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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