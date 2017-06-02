В субботу ограничат движение по площади Свободы

Движение будет ограничено 3 июня с 11.00 до 14.00.
На площади пройдет информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт».
Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, в субботу, 3 июня, с 11.00 до 14.00 ограничивается движение транспортных средств по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Движение транспорта будет организовано по правой стороне площади Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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