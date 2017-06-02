02.06.2017 11:16

В субботу ограничат движение по площади Свободы

Движение будет ограничено 3 июня с 11.00 до 14.00.



// Facebook

На площади пройдет информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт».



Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, в субботу, 3 июня, с 11.00 до 14.00 ограничивается движение транспортных средств по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Движение транспорта будет организовано по правой стороне площади Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.