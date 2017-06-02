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02.06.2017  17:16   

Проспект Науки временно перекроют

Движение транспорта по пр. Науки - на участке от ул. Бакулина до ул. Культуры – будет запрещено с 8:00 до 18:00 6 июня.


bigkiev
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части пр. Науки.
 
Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
 
Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости и пр. Науки - от пр. Независимости до ул. 23 Августа по направлению к центру. Троллейбусы будут курсировать так:
 
часть троллейбусного маршрута №2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пл. Конституции;
 
часть троллейбусного маршрута №2: пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры -  пр. Жуковского;
 
- в обратном направлении - по своему маршруту;
 
№18: больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, бакулина, науки, харьков
 
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