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02.06.2017  19:32   

На Москалевской ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Николая Бажана, будет ограничено с 9:00 до 18:00 6 и 7 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение транспорта будет организовано по свободной от проведения работ полосе.
 
Также с 9:00 до 18:00 6 и 7 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Николая Бажана. В связи с этим движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино;
 
часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - Залютино;
 
трамвай №7 - не ходит. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, москалевская, харьков
 
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