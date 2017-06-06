Поезда в метро будут ходить реже

С 6 июня харьковский метрополитен перешел на летний график движения поездов.
Эту информацию «Вечернему Харькову» подтвердили в метрополитене.
Летний график предусматривает увеличение интервала движения поездов. Причина - уменьшение пассажиропотока.
Интервалы движения поездов зависят от времени суток. Есть даже графики рабочего и выходного дня.
В частности, в час пик интервал движения на Холодногорско-заводской и Салтовской линиям составит три минуты, на Алексеевкой – пять минут.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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