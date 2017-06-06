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06.06.2017  16:28   

Поезда в метро будут ходить реже

С 6 июня харьковский метрополитен перешел на летний график движения поездов.


// Facebook

Эту информацию «Вечернему Харькову» подтвердили в метрополитене.

Летний график предусматривает увеличение интервала движения поездов. Причина - уменьшение пассажиропотока.

Интервалы движения поездов зависят от времени суток. Есть даже графики рабочего и выходного дня.

В частности, в час пик интервал движения на Холодногорско-заводской и Салтовской линиям  составит три минуты, на Алексеевкой – пять минут.

Тэги:  метро, харьков
 
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