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07.06.2017  17:57   

В Харькове внедряют новую программу управления светофорами

Пилотный проект адаптивного магистрального управления дорожным движением планируют реализовать в Харькове.


city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 7 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, реализацию проекта начнут с проспекта Гагарина.
 
На проспекте установят камеры видеонаблюдения и датчики транспортного потока. Диспетчеры на экранах мониторов будут видеть происходящее на дороге, и с помощью специальной программы смогут оптимизировать движение транспорта. Например, если это возможно и необходимо, водителям будут давать «зеленый» свет, чтобы ускорить движение. Как объяснили в Департаменте инфраструктуры, например, горит зеленый свет на перекрестке площади Конституции и Московского проспекта, но по площади движется меньше автомобилей, чем по Московскому проспекту, где горит красный свет. С помощью новой программы можно будет дать «зеленый» на Московский проспект и избежать пробок. 
 
Как отметил Евгений Водовозов, главная цель проекта - увеличить пропускную способность магистрали, контролировать транспортный поток и оптимизировать условия движения.  По его словам, это очередной этап в процессе внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением в Харькове. Это европейский опыт, который еще не был внедрен в Украине.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  светофоры, управление, движение, харьков
 
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