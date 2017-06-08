Ryanair отменил обязательную визовую проверку для украинцев

Ирландский лоукостер Ryanair отменил обязательное требование для граждан Украины по прохождению визовой проверки во время совершения рейсов в пределах Шенгенской зоны.
Об этом порталу avianews.com сообщили клиенты авиакомпании.
В пресс-службе Ryanair эту информацию подтвердили, отметив, что визовая проверка убрана для всех граждан государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, путешествующих в пределах Шенгенской зоны.
В компании сообщили, что эти изменения планировались заранее и никак не связаны с введением безвизового режима для поездок в ЕС для граждан Украины.
Ранее граждане государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, не могли пользоваться мобильными посадочными талонами Ryanair и обязаны были проходить визовую проверку с распечатанными посадочными талонами даже на рейсах в пределах Шенгенской зоны. В случае, если такая проверка не была пройдена, путешественнику могли отказать в посадке на рейс.
Подобного рода проверки сейчас практикует другой лоукостер - Wizz Air. Крупные европейские авиакомпании, работающие по классической модели, проверяют паспорта пассажиров в случае необходимости непосредственно перед посадкой в самолет.
Напомним, с 11 июня граждане Украины, имеющие действительные биометрические паспорта, смогут посещать без получения визы 22 государства ЕС, входящие в Шенгенскую зону (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция, Эстония), четыре государства ЕС, не входящие в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия), а также четыре государства, не входящие в ЕС, но являющиеся участниками Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).
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