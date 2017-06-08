08.06.2017 10:32

На Салтовке снова не ходят трамваи

С 5:00 8 июня до 5:00 8 июля запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на проспекте.

На это время движение трамваев №23 и 26 будет организовано следующим образом:



№23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№26: Лесопарк – парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».