 
Главная Новости Дороги и транспорт На Салтовке снова не ходят трамваи
08.06.2017  10:32   

На Салтовке снова не ходят трамваи

С 5:00 8 июня до 5:00 8 июля запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на проспекте.

На это время движение трамваев №23 и 26 будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;

№26: Лесопарк – парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Дороги и транспорт В городе продолжают реконструировать трамвайные пути и переезды 29.05 Дороги и транспорт Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты 26.05 Дороги и транспорт Троллейбус №12 изменит маршрут
 
 

Видео

Харьков снова стал председательствующим городом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 