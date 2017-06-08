На Салтовке снова не ходят трамваи

С 5:00 8 июня до 5:00 8 июля запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на проспекте.
На это время движение трамваев №23 и 26 будет организовано следующим образом:
№23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№26: Лесопарк – парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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