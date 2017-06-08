08.06.2017 18:21

Часть Московского проспекта будет перекрыта

Движение транспорта по пр. Московскому - на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау – будет запрещено с 9:00 до 21:00 9 и 10 июня.



РБК-Украина

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

В это время движение троллейбусов по пр. Московскому - на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко – будет запрещено.

Троллейбус №13 будет курсировать так: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч».