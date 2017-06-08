 
Главная Новости Дороги и транспорт Часть Московского проспекта будет перекрыта
08.06.2017  18:21   

Часть Московского проспекта будет перекрыта

Движение транспорта по пр. Московскому - на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау – будет запрещено с 9:00 до 21:00 9 и 10 июня.


РБК-Украина
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.
 
Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
 
В это время движение троллейбусов по пр. Московскому - на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко – будет запрещено.
 
Троллейбус №13 будет курсировать так:  парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, троллейбус, харьков, движение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Дороги и транспорт В городе продолжают реконструировать трамвайные пути и переезды 30.05 Дороги и транспорт Движение по улице Академика Павлова будет затруднено еще день 10.05 Дороги и транспорт Троллейбус №13 временно изменит маршрут
 
 

Видео

В Харькове объединились молодёжные советы 8 городов Украины
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 