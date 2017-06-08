08.06.2017 18:54

Дорожники отчитались о работе за неделю

Основные работы развернулись на Купянском направлении, дороги Киев-Харьков-Довжанский (от Чугуева до границы с Донецкой областью).



lb.ua

По поручению руководителя области Юлии Светличной, руководство Службы автомобильных дорог области и местного Облавтодора продолжает еженедельно информировать харьковчан о ходе ремонтных работ. Так, по информации заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, в течение недели дорожники активно ремонтировали дорогу на Купянск.

«В прошлом году по направлению на Купянск мы восстановили 32 км покрытия. Но после зимы участки, которые не перекрывались, разрушились до аварийного состояния. Поэтому мы продолжили работу на этой дороге. На участке 6,2 км уже уложен верхний слой асфальта. Сейчас приступаем к работе на участке между Чугуевом и Шевченковским районом. В течение ближайших двух дней начнем работу на дороге от Купянска до границы Луганской области», - рассказал Сергей Пляка.

Директор Харьковского Облавтодора Игорь Турченко рассказал о работах, которые предприятие проводило на дорогах государственного значения. В частности, ремонт шел на трассе Харьков-Киев-Довжанский (на участке от Чугуева до границы с Донецкой областью).

«Ежедневно там работают 15 - 17 бригад. На следующей неделе мы планируем закончить эту работу, и бригады перейдут на дорогу Мерефа - Павлоград», - рассказал Игорь Турченко.

Также в течение недели более 40 бригад Облавтодора работали на дорогах Харьков-Красноград-Перещепино, Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Сергей Пляка сообщил, что 7 июня были завершены все процедуры, связанные с реализацией таможенного эксперимента.

«Бюджетный комитет Верховной рады утвердил список дорог Харьковской области, которые будут ремонтироваться за счет средств, полученных от перевыполнения таможенного сбора. Это первый список, включающий 14 объектов. Позже будет составлен еще как минимум один дополнительный список», - уточнил Сергей Пляка.

Он назвал дороги, которые будут ремонтировать в рамках таможенного эксперимента в первую очередь.

«Прежде всего, это дорога на Лозовую, участки в районе сел Спасов скит, Тарановка, въезд в Первомайский, а также участок на выезде из города. Это будут участки протяженностью 1-1,5 км. Следующая задача - продолжение ремонта в направлении Изюма, в самом городе и за ним. Также будут отремонтированы дорога между Мерефой и Змиевом, Харьков - Кунье - Чистоводовка. Включены в список дороги Боровского, Коломакского и Валковского районов», - рассказал заместитель руководителя Службы автомобильных дорог.

По его словам, по всем 14 объектам уже ведутся тендерные процедуры. По трем - тендеры закончены, и в ближайшие дни подрядчики начнут работы.