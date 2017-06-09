09.06.2017 08:05

«Укрзалізниця» начала продажу билетов уже на 24 летних поезда

ПАО «Укрзалізниця» открыла предварительную продажу билетов на 24 летних поезда, которые будут следовать на южные курорты.



РБК-Украина

Как отмечается, пассажиры могут воспользоваться летними поездами, которые следуют в Одессу, Николаев, Херсон, Геническ и Бердянск.



Так, в направлении Бердянска будут следовать поезда: №228 Киев - Бердянск, с 2 по 12 июня через день, с 14 июня по 31 августа ежедневно, со 2 по 16 сентября через день.



№472/552/471 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 3 июня по 15 сентября через день. №261/262



Харьков - Бердянск, с 4 июня по 20 сентября через день. №188/187 Львов - Бердянск, с 3 июня по 12 сентября через день.



В направлении Геническа: №282 Хмельницкий - Геническ, из Хмельницкого до Геническа с 1 июня по 15 сентября через день, из Киева до Геническа с 16 по 28 июня через день, №294 из Геническа до Хмельницкого с 29 июня по 31 августа через день.



№190/244/189 Днепр, Кривой Рог - Геническ, с 10 июня по 10 сентября через день.



№232/231 Геническ - Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября через день. №729/730 Харьков - Геническ, с 15 июня по 31 августа ежедневно.



В направлении Одессы: №228 Одесса - Львов, с 25 мая по 17 сентября ежедневно. №251/252 Днепр, Кривой Рог - Одесса, с 28 мая по 31 августа ежедневно, со 2 по 16 сентября через день. №288 Киев, Чернигов - Белгород-Днестровский, с 6 июня по 2 июля через день.



№271/272 Харьков - Одесса, с 3 июня по 19 сентября через день. №761/762 Киев - Одесса, ежедневно с 16 июня по 31 августа. №191/192 Одесса - Мариуполь, с 20 июня через день.



№270/269 Одесса - Харьков, с 1 июня по 17 сентября через день. №221/521/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский, с 5 июня по 3 июля через день



В направлении Херсона: №256/255 Львов - Херсон, с 26 мая по 17 сентября через день. №265/266 Харьков - Херсон, с 3 июня по 5 сентября через день. №298/297 Киев - Херсон, 7, 9, 11, 13 июня, с 28 июня по 9 сентября ежедневно.



В направлении Николаева будет курсировать поезд №162/161 Николаев - Киев, 1, 3, 5, 15, 17, 30 июня, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июля, 2, 4, 10, 12,18, 20, 26, 28 августа. Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" продолжила на летний период до Херсона, Новоалексеевки и Геническе маршруты курсирования четырех поездов дальнего следования.

