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09.06.2017  16:59   

Движение транспорта по улице Камской запретят на месяц

С 8:00 12 июня до 8:00 12 июля будет ограничено движение транспорта по улице Камской, на участке от Григоровского шоссе до переулка Болгарского.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением плановых работ на магистральном трубопроводе.

На период ремонта движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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