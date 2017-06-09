Движение транспорта по улице Камской запретят на месяц

С 8:00 12 июня до 8:00 12 июля будет ограничено движение транспорта по улице Камской, на участке от Григоровского шоссе до переулка Болгарского.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением плановых работ на магистральном трубопроводе.
На период ремонта движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: