09.06.2017 16:59

Движение транспорта по улице Камской запретят на месяц

С 8:00 12 июня до 8:00 12 июля будет ограничено движение транспорта по улице Камской, на участке от Григоровского шоссе до переулка Болгарского.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением плановых работ на магистральном трубопроводе.



На период ремонта движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка.