09.06.2017 17:55

На улице Москалевской временно ограничивается движение транспорта

12, 13 и 14 июня с 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по улице Москалевской, на участке от улицы Николая Бажана до Новожаново.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта трамвайных путей.



На этот период пропуск транспорта будет организован в двух направлениях по свободной от проведения работ полосе.



Также с 9:00 до 18:00 12, 13 и 14 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до Новожаново.

В связи с этим движение трамвая №3 будет организовано следующим образом:



- Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - Новоселовка.