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09.06.2017  17:55   

На улице Москалевской временно ограничивается движение транспорта

12, 13 и 14 июня с 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по улице Москалевской, на участке от улицы Николая Бажана до Новожаново.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта трамвайных путей.

На этот период пропуск транспорта будет организован в двух направлениях по свободной от проведения работ полосе.

Также с 9:00 до 18:00 12, 13 и 14 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до Новожаново.

В связи с этим движение трамвая №3 будет организовано следующим образом:

- Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - Новоселовка.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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