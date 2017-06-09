На улице Москалевской временно ограничивается движение транспорта

12, 13 и 14 июня с 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по улице Москалевской, на участке от улицы Николая Бажана до Новожаново.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта трамвайных путей.
На этот период пропуск транспорта будет организован в двух направлениях по свободной от проведения работ полосе.
Также с 9:00 до 18:00 12, 13 и 14 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до Новожаново.
В связи с этим движение трамвая №3 будет организовано следующим образом:
- Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - Новоселовка.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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давл.:
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