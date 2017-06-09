На улице Новгородской изменится схема движения транспорта на две недели

Движение транспорта по ул. Новгородской - на участке от ул. Юрия Шевелева до ул. Авиационной – будет запрещено с 12 по 26 июня.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: