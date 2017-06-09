09.06.2017 18:56

На улице Новгородской изменится схема движения транспорта на две недели

Движение транспорта по ул. Новгородской - на участке от ул. Юрия Шевелева до ул. Авиационной – будет запрещено с 12 по 26 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой магистральных трубопроводов КП «Харьковские тепловые сети».

Объезжать закрытый участок при движении в сторону ул. Динамовской можно будет по такой схеме: ул. Новгородская - ул. Юрия Шевелева - ул. Ляпунова - ул. Авиационная; при движении в сторону пр. Науки: ул. Новгородская - ул. Авиационная - ул. Минская - ул. Юрия Шевелева.

Также с 12 по 26 июня автобус №215э будет объезжать закрытый участок ул. Новгородской так: ул. Новгородская - ул. Авиационная - ул. Ляпунова - пр. Науки и далее по маршруту.

Кроме того, с 26 июня по 3 июля будет запрещено движение транспорта по ул. Авиационной - на участке от ул. Новгородской до ул. Ляпунова. Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.