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09.06.2017  18:56   

На улице Новгородской изменится схема движения транспорта на две недели

Движение транспорта по ул. Новгородской - на участке от ул. Юрия Шевелева до ул. Авиационной – будет запрещено с 12 по 26 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой магистральных трубопроводов КП «Харьковские тепловые сети».
 
Объезжать закрытый участок при движении в сторону ул. Динамовской можно будет по такой схеме:  ул. Новгородская - ул. Юрия Шевелева - ул. Ляпунова - ул. Авиационная; при движении в сторону пр. Науки: ул. Новгородская - ул. Авиационная - ул. Минская - ул. Юрия Шевелева.
 
Также с 12 по 26 июня автобус №215э будет объезжать закрытый участок ул. Новгородской так: ул. Новгородская - ул. Авиационная - ул. Ляпунова - пр. Науки и далее по маршруту.
 
Кроме того, с 26 июня по 3 июля будет запрещено движение транспорта по ул. Авиационной - на участке от ул. Новгородской до ул. Ляпунова. Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, новгородская, авиационная, харьков
 
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