09.06.2017 19:32

На улице Гольдберговской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Грековской до ул. Елизаветинской, будет запрещено с 5:00 11 июня.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей, и движение будет возобновлено по окончании ремонта.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по следующей схеме (при движении к пр. Гагарина): ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская;

(при движении к ул. Москалевской): ул. Гольдберговская - ул. Валерьяновская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.

На период проведения работ автобусы №14э и 128э будут осуществлять объезд следующим образом (при движении в сторону ул. Биологической): ул. Гольдберговская - ул. Валерьяновская и далее по маршруту;

№211э (при движении в сторону ул. Москалевской): ул. Гольдберговская - ул. Валерьяновская - ул. Грековская и далее по маршруту;

(при движении в сторону пр. Гагарина): ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.

С 5:00 11 июня до 5:00 1 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до ул. Плехановской. В связи с этим движение трамвая №27 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии.

Ежедневно с 5:00 до 9:00 на период проведения работ будет введен трамвай №28 с таким маршрутом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей.