 
Главная Новости Дороги и транспорт «Укрзалізниця» запускает поезд в Болгарию
12.06.2017  08:48   

«Укрзалізниця» запускает поезд в Болгарию

«Укрзалізниця» с 15 июня запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варной, а в декабре планирует запустить беспересадочное сообщение Киев - Вена.


РБК-Украина

 Об этом сообщает директор «Укрзалізниці» Войцех Бальчун на своей странице в Facebook.

"Сегодня Укрзализныця объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Холм, а с 15 июня мы запускаем сообщения Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы . Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии. " - говорится в сообщении

Источник:   УНН
 Тэги:  укрзализыця, поезд, болгария
 
Версия для печати
 

Видео

Безвиз, сотрудничество с НАТО и поддержка ВСУ. В Харькове прошла встреча Порошенко и Грибаускайте
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 