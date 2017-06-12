12.06.2017 08:48

«Укрзалізниця» запускает поезд в Болгарию

«Укрзалізниця» с 15 июня запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варной, а в декабре планирует запустить беспересадочное сообщение Киев - Вена.



РБК-Украина

Об этом сообщает директор «Укрзалізниці» Войцех Бальчун на своей странице в Facebook.



"Сегодня Укрзализныця объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Холм, а с 15 июня мы запускаем сообщения Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы . Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии. " - говорится в сообщении