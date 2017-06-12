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12.06.2017  18:29   

Трамвай №3 временно изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Николая Бажана, будет запрещено 13 июня с 9:00 до 12:00.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение трамваев №3 будет организовано следующим образом:
 
часть трамвайного маршрута: Залютино - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино;
 
часть трамвайного маршрута: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях – Залютино;
 
трамвай №7: не ходит.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  транспорт, ремонт, трамвай, харьков
 
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