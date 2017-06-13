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13.06.2017  10:34   

По улице Куликовской движение транспорта будет закрыто до конца месяца

Движение транспорта по ул. Куликовской, в районе домов №19 и 23, будет запрещено до 16:00 1 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по замене участка трубопровода теплосетей.

Ранее планировалось, что движение будет восстановлено до 10 июня.

На период ремонта объезд закрытого участка организован по ул. Девичьей и пер. Музыкальному.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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