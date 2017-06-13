13.06.2017 10:34

По улице Куликовской движение транспорта будет закрыто до конца месяца

Движение транспорта по ул. Куликовской, в районе домов №19 и 23, будет запрещено до 16:00 1 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по замене участка трубопровода теплосетей.



Ранее планировалось, что движение будет восстановлено до 10 июня.



На период ремонта объезд закрытого участка организован по ул. Девичьей и пер. Музыкальному.