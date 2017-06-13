По улице Куликовской движение транспорта будет закрыто до конца месяца

Движение транспорта по ул. Куликовской, в районе домов №19 и 23, будет запрещено до 16:00 1 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по замене участка трубопровода теплосетей.
Ранее планировалось, что движение будет восстановлено до 10 июня.
На период ремонта объезд закрытого участка организован по ул. Девичьей и пер. Музыкальному.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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давл.:
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