Харьков берет кредит на закупку 50 троллейбусов

Харьков и Европейский банк реконструкции и развития предварительно договорились о выделении кредита на приобретение 50 новых троллейбусов.
Соответствующее соглашение по проекту обновления троллейбусного парка подписали сегодня, 13 июня, Харьковский городской голова Геннадий Кернес и первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт.
Сумма кредита составит 10 млн евро, из которых ЕБРР предоставит 8 млн евро, еще 2 млн евро - Фонд чистых технологий.
Как сообщил после церемонии подписания соглашения первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, кредит от ЕБРР намного выгоднее, поскольку его процентная ставка значительно ниже, чем в украинских банках.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: