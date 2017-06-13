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13.06.2017  15:29   

Харьков берет кредит на закупку 50 троллейбусов

Харьков и Европейский банк реконструкции и развития предварительно договорились о выделении кредита на приобретение 50 новых троллейбусов.


// city.kharkov.ua

Соответствующее соглашение по проекту обновления троллейбусного парка подписали сегодня, 13 июня, Харьковский городской голова Геннадий Кернес и первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт.

Сумма кредита составит 10 млн евро, из которых ЕБРР предоставит 8 млн евро, еще 2 млн евро - Фонд чистых технологий.

Как сообщил после церемонии подписания соглашения первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, кредит от ЕБРР намного выгоднее, поскольку его процентная ставка значительно ниже, чем в украинских банках. 

«Городу необходимо привлекать именно такие недорогие финансовые ресурсы, как у Европейского банка реконструкции и развития. Это позволит нам закупать новый наземный электротранспорт, поскольку его парк, как известно, требует существенной модернизации. Троллейбусы, которые мы планируем закупить, будут абсолютно новыми, с использованием энергосберегающих технологий», - отметил Игорь Терехов. 
 
По его словам, для определения поставщика троллейбусов будет проведен международный тендер. 
 
Как сообщил первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт, окончательное решение о выделении кредитных средств должно быть принято на заседании совета директоров банка в ноябре, после чего до конца года ожидается подписание соответствующего договора с Харьковом.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кредит, троллейбус, харьков
 
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