14.06.2017 08:00

Движение по мосту в Балаклее восстановят в течение двух недель

Дорожники продолжают отчитываться о ремонтных работах в области.



http://gx.net.ua

Одной из главных магистралей для Службы автомобильных дорог Харьковской области, по информации руководителя службы Евгения Зражевца, оставалась дорога Киев - Харьков - Довжанский. На участке от Чугуева до поворота на Купянск выполнены работы по укладке покрытия протяженностью 8,2 км. Проводятся работы по дорожной разметке.

«Мы активно начали работы в Изюме. Уже уложен 1 км верхнего слоя дорожного покрытия, использовано 2,5 тыс. тонн асфальтобетона. Работа продолжается, в течение ближайших 15 дней мы планируем уложить верхний слой на участке дороги через весь город Изюм», - рассказал Евгений Зражевец.

Также продолжались работы на трассе Чугуев - Меловое. Здесь было уложено 300 м нового покрытия на участке от поворота на Купянск в сторону села Малиновка. Уложено 12 км верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке от села Первомайское в сторону Купянска. Кроме того, на трассе выполнены работы по рыхлению 6 км существующего покрытия перед восстановлением основы по технологии «холодного ресайклинга».

Велась активная работа по восстановлению мостов области.

«При поддержке Харьковской областной администрации мы начали восстановление проезда по мосту в Балаклее на дороге Андреевка - Курган - Меловое. Путепровод длиной 245 м начал разрушаться из-за постоянного движения большегрузного транспорта. Сейчас мы провели обследование моста, подрядчик из Днепра уже приступил к ремонту. За две недели мы планируем обеспечить временное движение пешеходов и реверсный проезд легкового транспорта, - рассказал руководитель Службы автодорог. - В то же время мы будем настаивать на необходимости выделения из государственного бюджета средств на изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта моста».

В течение недели проводились работы по капитальному ремонту путепровода возле села Губаревка Богодуховского района. Закончено обустройство строительной площадки, перенос коммуникаций, разборка конусов. Сегодня там проводится разборка береговых опор и демонтаж конструкций старого путепровода, устройство котлованов под опоры. Завезены материалы для устройства новых опор. Выполнение работ на данный момент составляет 20%.

Также в течение недели велись работы на мосту в Изюме. Выполнен демонтаж конструкций проезжей части, укладка новых деформационных швов, обустройство накладной плиты на одном пролетном строении со стороны Довжанского.

Кроме того, разработан проект по текущему ремонту путепровода вблизи Песочина. Проект отправлен на экспертизу.

Что касается ямочного ремонта, то, по информации директора Харьковского облавтодора Игоря Турченко, в течение недели работы велись на дорогах Киев - Харьков - Довжанский (Полтавское и Донецкое направления), Харьков - Волчанск - КПП Чугуновка. Харьков - Золочев, Харьков - Ахтырка, Чугуев - Меловое, Мерефа - Лозовая - Павлоград, Андреевка - Курган - Меловое и на путях к местам массового отдыха у водоемов.

Всего за это время ликвидировано 12250 кв.м ям, использовано 1480 тонн асфальтобетона.