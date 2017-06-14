14.06.2017 10:50

Трамваи №16 и 26 возобновили движение

Трамваи №16 и 26 курсируют по своим маршрутам, повреждения на питающем электрокабеле устранены.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, аварийная служба КП «Горэлектротранссервис» устранила повреждения на участке от ст. м. «Киевская» до ст. м «Героев труда» и электротранспорт курсирует в штатном режиме.