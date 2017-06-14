Трамваи №16 и 26 возобновили движение

Трамваи №16 и 26 курсируют по своим маршрутам, повреждения на питающем электрокабеле устранены.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, аварийная служба КП «Горэлектротранссервис» устранила повреждения на участке от ст. м. «Киевская» до ст. м «Героев труда» и электротранспорт курсирует в штатном режиме.
Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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давл.:
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