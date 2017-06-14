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14.06.2017  10:50   

Трамваи №16 и 26 возобновили движение

Трамваи №16 и 26 курсируют по своим маршрутам, повреждения на питающем электрокабеле устранены.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, аварийная служба КП «Горэлектротранссервис» устранила повреждения на участке от ст. м. «Киевская» до ст. м «Героев труда» и электротранспорт курсирует в штатном режиме.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, харьков
 
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