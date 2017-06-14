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14.06.2017  14:15   

На Героев Труда затруднено движение транспорта

Дорожники проводят асфальтирование по улице Героев Труда. Работа на участке в полтора километра займет два дня.


dozor.kharkov.ua
Харьковские дорожники почти ежедневно проводят работы по асфальтированию городских автомагистралей. Один из масштабных объектов на сегодня - улица Героев труда. В процессе обновления участок от улицы Барабашова до Академика Павлова. 
 
«Ямы здесь были глубокие 5-7 см, потому что движение очень интенсивное. Производя капитальный ремонт, мы укладываем первый слой асфальта, а потом позже будем укладывать еще один - второй», - информирует прораб КП «Дорремстрой» Виктор Олексенко.
 
Новенький асфальт после проведенных подготовительных работ коммунальщики уложат на участке в полтора километра. А это 1100 тонн асфальта только сегодня. По словам дорожников работы на этом объекте будут продолжаться два дня. 
 
«Во время проведения работ мы закрыли одну полосу движения. А по второй сделали движение в две стороны. Это временное неудобство для водителей, но мы стараемся, чтобы движение все-таки шло. Полиция нам в этом помогает и все нормально получается», - рассказывает прораб КП «Дорремстрой» Виктор Олексенко.
 
В ближайших планах обновления дорог, восстановление покрытия по проспекту Юбилейном, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Льва Ландау, улице Чигирина и по переулку Фейербаха. 

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Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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