14.06.2017 14:15

На Героев Труда затруднено движение транспорта

Дорожники проводят асфальтирование по улице Героев Труда. Работа на участке в полтора километра займет два дня.



dozor.kharkov.ua

Харьковские дорожники почти ежедневно проводят работы по асфальтированию городских автомагистралей. Один из масштабных объектов на сегодня - улица Героев труда. В процессе обновления участок от улицы Барабашова до Академика Павлова.

«Ямы здесь были глубокие 5-7 см, потому что движение очень интенсивное. Производя капитальный ремонт, мы укладываем первый слой асфальта, а потом позже будем укладывать еще один - второй», - информирует прораб КП «Дорремстрой» Виктор Олексенко.

Новенький асфальт после проведенных подготовительных работ коммунальщики уложат на участке в полтора километра. А это 1100 тонн асфальта только сегодня. По словам дорожников работы на этом объекте будут продолжаться два дня.

«Во время проведения работ мы закрыли одну полосу движения. А по второй сделали движение в две стороны. Это временное неудобство для водителей, но мы стараемся, чтобы движение все-таки шло. Полиция нам в этом помогает и все нормально получается», - рассказывает прораб КП «Дорремстрой» Виктор Олексенко.

В ближайших планах обновления дорог, восстановление покрытия по проспекту Юбилейном, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Льва Ландау, улице Чигирина и по переулку Фейербаха.