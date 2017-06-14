На перекрестке улицы Клочковской и проспекта Победы ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской с пр. Победы будет частично ограничено с 8:00 14 июня до 23:00 1 июля.
Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: