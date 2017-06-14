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14.06.2017  17:15   

На перекрестке улицы Клочковской и проспекта Победы ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской с пр. Победы будет частично ограничено с 8:00 14 июня до 23:00 1 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными работами по реконструкции трамвайных путей на этом перекрестке.
 
Напомним, дорожники проводят асфальтирование по улице Героев Труда. Работа на участке в полтора километра займет два дня.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  клочковская, победы, харьков, ремонт, дорога
 
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