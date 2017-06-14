14.06.2017 17:15

На перекрестке улицы Клочковской и проспекта Победы ограничат движение

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковской с пр. Победы будет частично ограничено с 8:00 14 июня до 23:00 1 июля.



\\Мета

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными работами по реконструкции трамвайных путей на этом перекрестке.