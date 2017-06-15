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15.06.2017  12:03   

Движение на улице Соича закроют еще на месяц будет

Движение транспорта по ул. Соича - на участке от ул. Плехановской до пр. Московского – будет запрещено до 17:00 17 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепломагистрали.

В это время автобус №294э объезжает этот участок следующим образом: ул. Плехановская - ул. Кошкина - пр. Московский и далее по маршруту.

Напомним, ранее планировалось, что движение транспорта по ул. Соича будет открыто 15 июня.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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