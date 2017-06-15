Движение на улице Соича закроют еще на месяц будет

Движение транспорта по ул. Соича - на участке от ул. Плехановской до пр. Московского – будет запрещено до 17:00 17 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепломагистрали.
В это время автобус №294э объезжает этот участок следующим образом: ул. Плехановская - ул. Кошкина - пр. Московский и далее по маршруту.
Напомним, ранее планировалось, что движение транспорта по ул. Соича будет открыто 15 июня.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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