15.06.2017 12:03

Движение на улице Соича закроют еще на месяц будет

Движение транспорта по ул. Соича - на участке от ул. Плехановской до пр. Московского – будет запрещено до 17:00 17 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепломагистрали.

В это время автобус №294э объезжает этот участок следующим образом: ул. Плехановская - ул. Кошкина - пр. Московский и далее по маршруту.

Напомним, ранее планировалось, что движение транспорта по ул. Соича будет открыто 15 июня.