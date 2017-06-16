"Укрзализныця" с 6 июля запускает поезд Мариуполь-Харьков

ПАО "Укрзализныця" с 6 июля 2017 года запускает поезд Мариуполь-Харьков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
"Укрзализныця продолжает развивать железнодорожное сообщение с подконтрольными городами востока Украины.
Так, с 6 июля планируется назначить поезд Мариуполь-Харьков", - говорится в сообщении.
Как сообщил глава компании Войцех Балчун, сейчас железнодорожники разрабатывают график курсирования этого поезда, он будет курсировать в составе 16 вагонов.
"Мы очень хорошо понимаем, насколько важно развивать железнодорожное сообщение с Приазовьем. Железная дорога - это не единственный доступный транспорт для жителей этого региона", - сказал Балчун.
Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" договорилась с польскими коллегами о запуске двух пар поездов в Холм - кроме поезда Ковель-Холм уже до конца года начнет работу пара поездов на маршруте Ровно - Холм. Новый поезд в Польшу начнет ходить 11 декабря или ранее.
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