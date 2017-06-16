В субботу не будет курсировать трамвай №23

Движение транспорта через перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Амосова будет частично ограничено с 6:00 до 17:00 17 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного переезда и ремонтом на подстанции АК «Харьковоблэнерго».
На этот период объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе движения.
Также с 6:00 до 17:00 17 июня будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга трамваев «Юго-Восточный». В связи с этим трамвай №23 курсировать не будет.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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