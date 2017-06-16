16.06.2017 10:26

В субботу не будет курсировать трамвай №23

Движение транспорта через перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Амосова будет частично ограничено с 6:00 до 17:00 17 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного переезда и ремонтом на подстанции АК «Харьковоблэнерго».



На этот период объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе движения.



Также с 6:00 до 17:00 17 июня будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга трамваев «Юго-Восточный». В связи с этим трамвай №23 курсировать не будет.