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16.06.2017  10:26   

В субботу не будет курсировать трамвай №23

Движение транспорта через перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Амосова будет частично ограничено с 6:00 до 17:00 17 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного переезда и ремонтом на подстанции АК «Харьковоблэнерго».

На этот период объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе движения.

Также с 6:00 до 17:00 17 июня будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга трамваев «Юго-Восточный». В связи с этим трамвай №23 курсировать не будет.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, харьков
 
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