В выходные будет сложно доехать к рынку «Барабашово»

16 и 17 июня с 9:00 до 18:00 будет частично ограничено движение транспорта по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Льва Ландау.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по свободной от работ полосе движения.
Также с 9:00 до 18:00 16 и 17 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Академика Павлова. В связи с этим движение троллейбуса №24 будет организовано следующим образом:
– 602-й м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект».
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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