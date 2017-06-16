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16.06.2017  12:02   

В выходные будет сложно доехать к рынку «Барабашово»

16 и 17 июня с 9:00 до 18:00 будет частично ограничено движение транспорта по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Льва Ландау.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по свободной от работ полосе движения.

Также с 9:00 до 18:00 16 и 17 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Академика Павлова. В связи с этим движение троллейбуса №24 будет организовано следующим образом:

– 602-й м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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