16.06.2017 12:02

В выходные будет сложно доехать к рынку «Барабашово»

16 и 17 июня с 9:00 до 18:00 будет частично ограничено движение транспорта по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Льва Ландау.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по свободной от работ полосе движения.

Также с 9:00 до 18:00 16 и 17 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Академика Павлова. В связи с этим движение троллейбуса №24 будет организовано следующим образом:

– 602-й м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект».