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16.06.2017  10:59   

На Жилярди – большая пробка (ФОТО)

Утром 16 июня на спуске Жилярди в сторону улицы Чкалова образовалась пробка.


// Facebook

Как сообщили «Дозору», движение «перекрыла» маршрутка, у которой произошла поломка в конце улицы Чебышева. Сейчас водитель меняет колесо.

Пробка в сторону поселка Жуковского начинается от улицы Ковпака.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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