На Жилярди – большая пробка (ФОТО)

Утром 16 июня на спуске Жилярди в сторону улицы Чкалова образовалась пробка.
Как сообщили «Дозору», движение «перекрыла» маршрутка, у которой произошла поломка в конце улицы Чебышева. Сейчас водитель меняет колесо.
Пробка в сторону поселка Жуковского начинается от улицы Ковпака.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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