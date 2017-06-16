Реконструкция Московского проспекта: какой участок дороги закроют в выходные

В субботу, 17 июня, с 9:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по Московскому проспекту – на участке от проспекта Петра Григоренко до проспекта Льва Ландау при движении в сторону улицы Энергетической.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.
Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
Движение троллейбусов по пр. Московскому – на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау – будет запрещено.
В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать следующим образом:
– парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч».
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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