16.06.2017 12:58

Реконструкция Московского проспекта: какой участок дороги закроют в выходные

В субботу, 17 июня, с 9:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по Московскому проспекту – на участке от проспекта Петра Григоренко до проспекта Льва Ландау при движении в сторону улицы Энергетической.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Движение троллейбусов по пр. Московскому – на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау – будет запрещено.

В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать следующим образом:

– парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч».