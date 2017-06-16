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16.06.2017  19:18   

Троллейбус №1 временно не будет курсировать

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до ул. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 15:00 17 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.
 
На этот период троллейбус №1 ходить не будет.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, троллейбус, харьков
 
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