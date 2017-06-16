Троллейбус №1 временно не будет курсировать

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до ул. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 15:00 17 июня.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
влажн.:
давл.:
ветер: