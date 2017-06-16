16.06.2017 19:18

Троллейбус №1 временно не будет курсировать

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до ул. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 15:00 17 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.

На этот период троллейбус №1 ходить не будет.