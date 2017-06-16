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16.06.2017  18:46   

Отменен запрет движения транспорта по Московскому проспекту

Движение транспорта по пр. Московскому - на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической – не будет запрещено 17 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с изменением графика работ по реконструкции проспекта.  
 
Напомним, ранее сообщалось, что на этом участке завтра, с 9:00 до 21:00, будет запрещено движение транспорта.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, троллейбус, московский, харьков
 
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