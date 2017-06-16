16.06.2017 18:46

Отменен запрет движения транспорта по Московскому проспекту

Движение транспорта по пр. Московскому - на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической – не будет запрещено 17 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с изменением графика работ по реконструкции проспекта.