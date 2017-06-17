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17.06.2017  12:32   

Улица Гольдберговская будет временно перекрыта

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено с 5:00 19 июня до 23:00 30 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Гольдберговской.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд по следующей схеме:
 
при движении по направлению к пр. Гагарина:
 
- ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская;
 
при движении к ул. Москалевской:
 
- ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.
 
Также с 5:00 19 июня до 23:00 30 июня движение автобусов будет организовано следующим образом: 
 
- автобусы №14э и 128э:
 
конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону - на ул. Вернадского;
 
при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Биологическая;
 
при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского;
 
- автобус №211э:
 
при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
 
при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  транспорт, движение, гольдберговская, хартков
 
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