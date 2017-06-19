19.06.2017 17:15

Дорожники взялись за «горбатый» мост и переулок Фейербаха

Работы по переулку Фейербаха проводятся на участке от улицы Шевченко до улицы Чигирина длинной около 250 метров.



dozor.kharkov.ua

Уже сегодня дорога будет без ям и любых неровностей.

«Как знают все водители, состояние покрытия здесь было просто ужасное за счет того, что очень большая интенсивность движения. Улица одна из связующих между Московским проспектом и центром. Давно не делался капитальный ремонт и сам по себе мост был в аварийном состоянии. Сначала проводятся восстановительные работы на самом мосту, чтобы дальше можно было продвигаться и делать дальше дорогу», - говорит мастер КП «Дорремстрой» Владислав Заболотный.

150 тонн свежего асфальта - именно столько сегодня коммунальщики укатают на этом участке. А уже завтра городские дорожники продолжат свои работы по асфальтированию далее до Московского проспекта.

«Движение не открываем потому, чтобы нам не затрудняли работу, чтобы мы в более краткие сроки это сдали», - сообщает мастер КП «Дорремстрой» Владислав Заболотный.

В ближайших планах дорожников обновление полотна по улицам Мира и Конева. Подготовительные работы стартуют на улице Университетской, а по улице Героев Труда и проспекте Юбилейном на этой неделе дорожники планируют вложить второй, финальный слой асфальта.