На Московском проспекте временно запретят движение транспорта

Движение транспорта через разделительную полосу на пр. Московском, в районе полиграфкомбината, будет запрещено с 9:00 до 21:00 21 июня.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: