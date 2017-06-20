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20.06.2017  17:24   

На Московском проспекте временно запретят движение транспорта

Движение транспорта через разделительную полосу на пр. Московском, в районе полиграфкомбината, будет запрещено с 9:00 до 21:00 21 июня.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко.
 
На этот период движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка через ближайший перекресток: пр. Московский - пр. Петра Григоренко.
 
Также с 9:00 до 21:00 21 июня автобус №226э изменит маршрут и будет курсировать по схеме: пр. Льва Ландау - пр. Московский - разворот на перекрестке пр. Московский-пр. Петра Григоренко - пр. Московский и дальше по маршруту.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  транспорт, движение, харьков
 
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