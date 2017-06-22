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22.06.2017  14:16   

Дорожники продолжают ремонт улицы Мира

Ремонт улицы Мира в Индустриальном районе продолжается. Сегодня городские дорожники взялись за новый участок автомагистрали - от улицы Плиточной до улицы Пятихатской , это около 1,5 километра.


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На данном участке будет уложено почти 2000 тонн нового асфальто-бетонного покрытия. 
 
«Здесь дорога настолько пришла в негодность, что маршруткам и общественному транспорту приходилось объезжать. У местных жителей было много жалоб, поэтому и приняли решение о капитальном ремонте. Перед тем как укладывать асфальтобетон был проведен комплекс работ по выравниванию дорожного покрытия, был розлив вяжущего вещества. На данном этапе укладываем нижний слой асфальтобетона», - информирует мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.
 
Работать на этом участке дороги коммунальщики будут в течение двух дней. Восстановление улицы Мира стартовало еще осенью прошлого года. Уже после зимы в апреле 2017 года работы вновь продолжились. Дойдя до улицы Пятихатской,  дорожники полностью положили первый слой асфальта по всей улице, длина которой почти 5 километров. 
 
«В дальнейшем будет произведена замена бортового камня и устройство второго слоя асфальтобетона. Замена всех ливневых колодцев, прочистка, чтобы все работало. Чтобы дорога прослужила как можно дольше»,  - говорит мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук. 
 
Также сегодня дорожники занимаются восстановлением дорог и на других объектах по городу. Среди них улица Москалевская, Студенческая, Героев Труда, и переулок Фейербаха и Шота Руставели. Не забывают коммунальщики и о восстановлении внутриквартальных дорог. Такие работы сегодня продолжались по улицам Героев Сталинграда, 23, Ньютона, 6 и по проспекту Московскому, 218.

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Тэги:  ремонт, дорога, харьков
 
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