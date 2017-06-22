 
Главная Новости Дороги и транспорт Для тяжеловесных фур, которым запрещено передвигаться в жару, оборудовали дневные стоянки
22.06.2017  16:29   

Для тяжеловесных фур, которым запрещено передвигаться в жару, оборудовали дневные стоянки

С 1 июня введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10:00 до 20:00 при температуре воздуха более чем 28º С.


// Facebook

Запрет введен с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от разрушений и деформации.

В Нацполиции напомнили адреса стоянок для большегрузного автотранспорта в жаркое время суток:

автомобильная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 – площадка на границе с Полтавской областью,
км 433 – кафе,
км 472 – у поста ДПС «Песочин»,
км 479 – гостиница «Дубрава»,
км 517 – у поста ДПС «ХТЗ»,
км 550 – площадка возле с. граково,
км 629 – у здания полиции, примыкание в автодорогой Р-79,
км 633 – площадка возле с. Каменка;

автомобильная дорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19 – у поста ДПС «Кемпинг»,
км 110 – у здания полиции, гостиница,
км 146 – площадка у кафе;

автомобильная дорога М-20 Харьков-Щербаковка:
км 12 – отель «Солнечный»,
км 13 – площадка перед АЗС,
км 38 – у поста ДПС «Кордон»;
- автомобильная дорога Р-07 Чугуев-Меловое:
км 8 – площадка у истока,
км 110 – около площадке на границе области;
- автомобильная дорога Р-46 Харьков-Ахтырка:
км 9 – площадка для транспорта,
км 90 – у площадке на границе области.

Тэги:  фуга, запрет, дорога, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Сотрудничество между Харьковщиной и Польшей продолжится в новых совместных проектах
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 