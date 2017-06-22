Для тяжеловесных фур, которым запрещено передвигаться в жару, оборудовали дневные стоянки

С 1 июня введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10:00 до 20:00 при температуре воздуха более чем 28º С.
Запрет введен с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от разрушений и деформации.
В Нацполиции напомнили адреса стоянок для большегрузного автотранспорта в жаркое время суток:
автомобильная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 – площадка на границе с Полтавской областью,
км 433 – кафе,
км 472 – у поста ДПС «Песочин»,
км 479 – гостиница «Дубрава»,
км 517 – у поста ДПС «ХТЗ»,
км 550 – площадка возле с. граково,
км 629 – у здания полиции, примыкание в автодорогой Р-79,
км 633 – площадка возле с. Каменка;
автомобильная дорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19 – у поста ДПС «Кемпинг»,
км 110 – у здания полиции, гостиница,
км 146 – площадка у кафе;
автомобильная дорога М-20 Харьков-Щербаковка:
км 12 – отель «Солнечный»,
км 13 – площадка перед АЗС,
км 38 – у поста ДПС «Кордон»;
- автомобильная дорога Р-07 Чугуев-Меловое:
км 8 – площадка у истока,
км 110 – около площадке на границе области;
- автомобильная дорога Р-46 Харьков-Ахтырка:
км 9 – площадка для транспорта,
км 90 – у площадке на границе области.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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