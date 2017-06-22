22.06.2017 16:29

Для тяжеловесных фур, которым запрещено передвигаться в жару, оборудовали дневные стоянки

С 1 июня введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10:00 до 20:00 при температуре воздуха более чем 28º С.



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Запрет введен с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от разрушений и деформации.



В Нацполиции напомнили адреса стоянок для большегрузного автотранспорта в жаркое время суток:



автомобильная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский:

км 396 – площадка на границе с Полтавской областью,

км 433 – кафе,

км 472 – у поста ДПС «Песочин»,

км 479 – гостиница «Дубрава»,

км 517 – у поста ДПС «ХТЗ»,

км 550 – площадка возле с. граково,

км 629 – у здания полиции, примыкание в автодорогой Р-79,

км 633 – площадка возле с. Каменка;



автомобильная дорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:

км 19 – у поста ДПС «Кемпинг»,

км 110 – у здания полиции, гостиница,

км 146 – площадка у кафе;



автомобильная дорога М-20 Харьков-Щербаковка:

км 12 – отель «Солнечный»,

км 13 – площадка перед АЗС,

км 38 – у поста ДПС «Кордон»;

- автомобильная дорога Р-07 Чугуев-Меловое:

км 8 – площадка у истока,

км 110 – около площадке на границе области;

- автомобильная дорога Р-46 Харьков-Ахтырка:

км 9 – площадка для транспорта,

км 90 – у площадке на границе области.