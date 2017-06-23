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23.06.2017  08:09   

В Украину заходит еще один лоукостер

В 2018 году немецкая авиакомпания-лоукостер Eurowings планирует начать выполнять полеты из международного аэропорта "Борисполь" в Германию.


РБК-Украина

 Об этом в Facebook сообщил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

"С разрешения наших партнеров Lufthansa Group открою маленький секрет. Со следующего года лоу-кост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полеты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф.

Мы рады каждому маленькому достижению аэропорта "Борисполь", которое делает его ближе и удобнее для пассажиров", - сообщил Рябикин.

По его словам, сегодня представители Lufthansa Group посетили аэропорт "Борисполь" и оценили улучшение качества обслуживания, сервисов и разработанную в аэропорту публичную оферту и ее возможности для привлечения лоукостеров.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  самолет, рейс
 
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