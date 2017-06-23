23.06.2017 08:09

В Украину заходит еще один лоукостер

В 2018 году немецкая авиакомпания-лоукостер Eurowings планирует начать выполнять полеты из международного аэропорта "Борисполь" в Германию.



РБК-Украина

Об этом в Facebook сообщил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.



"С разрешения наших партнеров Lufthansa Group открою маленький секрет. Со следующего года лоу-кост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полеты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф.



Мы рады каждому маленькому достижению аэропорта "Борисполь", которое делает его ближе и удобнее для пассажиров", - сообщил Рябикин.



По его словам, сегодня представители Lufthansa Group посетили аэропорт "Борисполь" и оценили улучшение качества обслуживания, сервисов и разработанную в аэропорту публичную оферту и ее возможности для привлечения лоукостеров.

