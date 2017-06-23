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23.06.2017  08:37   

Где в Харькове не будет воды 23 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ будут отключения домов от водоснабжения.


dozor.kharkov.ua

Так, отключения воды будут по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк) до 17:00 23.06.17 г.

Киевский район:
ул. Чайковского, 15(п. №1), ул. Сидора Ковпака, 30-46 (ч/с) до 20:00 23.06.17 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №7, стояк) до 17:00 22.06.17 г., пр. Тракторостроителей, 67-А (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-А (п. №2, стояк) до 20:00 23.06.17 г.

Основянский район:
ул. Военная, 2 до 17:00 23.06.17 г.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 17:00 23.06.17 г., въезд Тарасовский, 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №16, стояк) до 20:00 23.06.17 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), ул. Сумгаитская, 5 до 20:00 23.06.17 г.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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