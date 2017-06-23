Где в Харькове не будет воды 23 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ будут отключения домов от водоснабжения.
Так, отключения воды будут по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк) до 17:00 23.06.17 г.
Киевский район:
ул. Чайковского, 15(п. №1), ул. Сидора Ковпака, 30-46 (ч/с) до 20:00 23.06.17 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №7, стояк) до 17:00 22.06.17 г., пр. Тракторостроителей, 67-А (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-А (п. №2, стояк) до 20:00 23.06.17 г.
Основянский район:
ул. Военная, 2 до 17:00 23.06.17 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 17:00 23.06.17 г., въезд Тарасовский, 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №16, стояк) до 20:00 23.06.17 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), ул. Сумгаитская, 5 до 20:00 23.06.17 г.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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