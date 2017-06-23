Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют 24 июня

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической, будет запрещено с 8:30 до 24:00 24 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.
На этот период двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
С 8:30 до 24:00 24 июня также будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау.
В связи с этим движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч».
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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