Реконструкция трамвайных путей на Алексеевке: на месяц меняется схема движения

С 8:00 23 июня до 22:00 23 июля изменилась схема движения транспорта через перекресток ул. Клочковская – пр. Победы.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к реконструкции трамвайных путей.
Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Клочковская (на участке от ул. Ляли Убийвовк до ул. Котельниковской – двустороннее движение по четной стороне улицы) – пр. Победы (на участке от ул. Клочковской до ул. Армейский – двустороннее движение по каждой из проезжих частей проспекта).
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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