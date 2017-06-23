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23.06.2017  11:36   

Реконструкция трамвайных путей на Алексеевке: на месяц меняется схема движения

С 8:00 23 июня до 22:00 23 июля изменилась схема движения транспорта через перекресток ул. Клочковская – пр. Победы.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к реконструкции трамвайных путей.

Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Клочковская (на участке от ул. Ляли Убийвовк до ул. Котельниковской – двустороннее движение по четной стороне улицы) – пр. Победы (на участке от ул. Клочковской до ул. Армейский – двустороннее движение по каждой из проезжих частей проспекта).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, харьков
 
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