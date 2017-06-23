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23.06.2017  17:54   

Троллейбус №1 в субботу не будет ходить полдня

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:00 до 15:00 24 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети троллейбусов.

В связи с этим троллейбус №1 курсировать не будет.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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