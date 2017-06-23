23.06.2017 17:54

Троллейбус №1 в субботу не будет ходить полдня

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:00 до 15:00 24 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети троллейбусов.



В связи с этим троллейбус №1 курсировать не будет.