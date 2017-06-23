Троллейбус №1 в субботу не будет ходить полдня

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:00 до 15:00 24 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети троллейбусов.
В связи с этим троллейбус №1 курсировать не будет.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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