На проспекте Юбилейном ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Гвардейцев Широнинцев, будет ограничено с 9:30 до 18:00 26 и 27 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного движения.
Ежедневно с 9:30 до 18:00 26 и 27 июня также будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Гвардейцев Широнинцев. В связи с этим, движение троллейбусов №19, 20, 24, 31 и 35 будет организовано следующим образом:
№19: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – ст. м. «Московский проспект»;
№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;
часть маршрута №35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - ст. м. «Московский проспект»;
часть маршрута №35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;
№20: не курсирует;
№24: не курсирует.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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