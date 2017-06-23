23.06.2017 22:10

На проспекте Юбилейном ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Гвардейцев Широнинцев, будет ограничено с 9:30 до 18:00 26 и 27 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного движения.



Ежедневно с 9:30 до 18:00 26 и 27 июня также будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Гвардейцев Широнинцев. В связи с этим, движение троллейбусов №19, 20, 24, 31 и 35 будет организовано следующим образом:



№19: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – ст. м. «Московский проспект»;



№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;



часть маршрута №35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - ст. м. «Московский проспект»;



часть маршрута №35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;



№20: не курсирует;



№24: не курсирует.