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23.06.2017  22:10   

На проспекте Юбилейном ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Гвардейцев Широнинцев, будет ограничено с 9:30 до 18:00 26 и 27 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного движения.

Ежедневно с 9:30 до 18:00 26 и 27 июня также будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Гвардейцев Широнинцев. В связи с этим, движение троллейбусов №19, 20, 24, 31 и 35 будет организовано следующим образом:

№19: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – ст. м. «Московский проспект»;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;

часть маршрута №35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - ст. м. «Московский проспект»;

часть маршрута №35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;

№20: не курсирует;

№24: не курсирует.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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